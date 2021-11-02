سفير كوريا يستضيف أمسية الصداقة المصرية الكورية بمناسبة العيد الوطني الكوري

أقام سفير جمهورية كوريا في مصر ، هونغ جين ووك عشاءا وديًا في مقر إقامته وقام بدعوة أصدقاء كوريا من الجانب المصري، احتفالاً باليوم الوطني الكوري لعام 2021 الذي يوافق أيضًا الذكرى ال26 للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر.

واستضاف سفير كوريا بالقاهرة حوالي 25 شخصا من الأصدقاء الذين يحظون بصداقة مميزة مع جمهورية كوريا بما في ذلك ليس فقط المسؤولين الحكوميين المصريين ورجال الأعمال والمشاهير الرياضيين ولكن أيضًا المواطنين المصريين.

حيث ألقى كل منهم قصصا رائعة مع كوريا في مختلف القطاعات من الفن والتعليم والموسيقى والصحة وحتى التراث الثقافي.

في كلمته الترحيبية أكد السفير هونغ، أن التعاون الحكومي الذي يتم الآن هو الأفضل على الإطلاق منذ بدايته والذي امتد مؤخرًا ليشمل الصحة والحكومة الإلكترونية وصناعة الدفاع وإلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار .

كما صرح أن السفارة قد بذلت جهودًا كثيرة في مختلف الأنشطة الدبلوماسية العامة من أجل التقرب للاصدقاء المصريين على الرغم من عدم توقف حالة الكورونا هذا العام مع الاعتراف بأهميتها لجعل علاقاتنا مستدامة وموجهة نحو المستقبل.

كما ذكر السفير هونغ أن حدث اليوم له أهمية كبرى حيث أن هذا العشاء الودي هو أيضًا فرصة رائعة لمشاركة قصص عشرة أصدقاء مصريين يمثلون صداقة دائمة بين البلدين كخبير في مختلف المجالات.