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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تأمين صحي وعلى الحياة.. وزيرة التضامن تكشف تفاصيل توفير معاش للمزارعين.. فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن  الرئيس السيسي  وجه بدراسة  إطلاق معاش تأميني للمزارعين ، مضيفة:" المزارعين لا  يتوفر لهم تأمين وبالتالي لا يتوفر لهم معاش تأميني بعد كبر السن ".

 

وأضافت نيفين القباج  في مداخلة هاتفية  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  نعمل على التوسع في المظلة التأمينية لكل فئات المجتمع وبينهم تخصيص معاشات للمزارعين ".

 

وتابعت نيفين القباج :"  يقوم المزارع الذي يرغب في  الحصول على معاش تأميني بدفع  دفعة مرة واحدة في العام  طوال سنوات عمله  والمزارع هو من يحدد قيمة المعاش الذي يرغب في الحصول عليه بناء على قيمة القسط التأميني الذي يقوم بدفعه طوال سنوات عمله ".

 

وأكملت نيفين القباج :"  المعاش التأميني للمزارعين يوفر لهم تامين صحي وتامين على الحياة، سيتم بدء تلك  التجربة  في الفيوم ".

 

والتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت  5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

واستعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة  المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية. 

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