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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أخضر لامع.. ريا أبي راشد تستمتع بالعطلة في دبي.. شاهد

الفنانة ريا أبي راشد
الفنانة ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة لها من عطلتها داخل دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ريا أبي راشد في الصور مرتدية فستان قصير باللون الأخضر اللامع، تاركة شعرها الطويل منسدلًا علي أكتافها، مع ميك أب بسيط.

 

وعلقت ريا أبي راشد علي الصور، كاتبة: “هذا ما اسميه منظر خرافي".

 

ريا أبي راشد تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة .. شاهد

بفستان أسود.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

 

ريا أبي راشد، مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.

 

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

 

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون إنتاج.

 

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