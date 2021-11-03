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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم..انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بطوخ في القليوبية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء عن 5 مناطق في طوخ اليوم الأربعاء من الساعة  9,30 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة لتحميل أبراج جهد متوسط على الخط الرئيسى.


وقالت شركة الكهرباء ان المناطق المتأثرة بالفصل وانقطاع الكهرباء هى ( عزبة البشير وسلومة وعزب الحصة والسفاينة شرق ومنطقة مول العابد ).
 

من ناحية اخري قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة وذلك فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 

قام نائب المحافظ يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس المدينة بحملة مكبرة استهدفت تنفيذ الإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدات المحلية بالقلج وسرياقوس وأبو زعبل.
 

وشملت الحملة إزالة عدد ٤ حالات بناء أسوار طوب أبيض وعدد ٢ حالة بناء خرساني. كما شملت الحملة إزالة عدد ٢٢٠ حوش مقابر مقامة بالمخالفة على أرض جمعية النصر.
أكد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة المتابعة المستمرة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
 

وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة تفقد خلالها  محطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبري  و مستشفى كفر شكر المركزى وأماكن تقديم الخدمات لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه،  ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة 30 يونيو القادم حيث تشمل نسبة التنفيذ وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر.


وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ، حيث تم الانتهاء من 70%من إجمالي أعمال المحطة، وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبانتهاء العمل بالمحطة.


واستكمل المحافظ الجولة بتفقد  الحملة الميكانيكية الوحدة المحليه بالمنشاة الكبرى لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات ، كما تفقد مبنى الوحدة المحليه بالمنشاة الكبرى  ووجه المحافظ  رئيس المدينة بدراسة  إعادة تأهيل مبنى الوحدة مع استغلال محيط المبنى .


وخلال الجولة تفقد المحافظ الوحدة الصحية بالمنشاة الكبرى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض النوبتجيات الصباحية و مواعيد العمل الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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