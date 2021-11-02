رئيس الوزراء يحضر احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.

و استعراض مدبولي موقف مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، والتي تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م.

إلى جانب إقامة 19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 يسع 772 فردا، و أعمال التنسيق، والنوافير.

وتمت الإشارة إلى موقف أعمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بإجمالى أطوال 3.2 كم، فى المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، ومن كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم، حيث تشتمل على ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول6.1 كم بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م إلى جانب اقامة 20 مبنى بها مطعم عائم، و3 كافيتريات، و63 محلا تجاريا، و 8 مبانى خدمات، فضلا عن 15 مدرجا بإجمالي مساحة 750م2، سعة 2999 فردا، ومسرح بإجمالى مساحة 425 م2، بسعة إجمالية 900 فرد، و ما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وتناول الاجتماع، موقف تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بطول 3 كم تتكون من قطاعين، القطاع الشمالى من كوبرى "تحيا مصر" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم ويتكون من 8 مبان للخدمات، ومنطقة الكافيتريا المفتوحة، وإدارة الممشى، ومطعمين، وإدارة محطة الأتوبيس النهرى، والإسعاف النهرى، والمحلات التجارية، ومبنى الكافيتريا، و4 مراسى مراكب شراعية متوسطة، ومرسى تاكسى النيل، وممشى أفراد/ دراجات بطول 1900م، ومنطقة ألعاب أطفال، فيما يمتد القطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وتم التنويه إلى المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والتى تم البدء فى تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بإجمالى أطوال 8.450 كم بمحيط جزيرة الزمالك.