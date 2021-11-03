نشرة المرأة والصحة| أسباب وأعراض السكتة القلبية.. التهاب الدماغ الفيروسي وأبرز مضاعفاته.. رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

دراسة: متلقي جرعة واحدة من لقاح جونسون أكثر عرضة للجلطات الدموية



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر لقاح جونسون أند جونسون أجراها باحثون في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، أن لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا COVID 19 يزيد من مخاطر إصابة الحاصلين على جرعة واحدة الإصابة بجلطات الدم النادرة .

أسباب وأعراض السكتة القلبية.. وطرق سريعة لعلاجها فورا



تحدث السكتة القلبية بسبب فقدان كامل ومفاجئ لوظيفة القلب و التنفس وفقدان الوعي وعادةً ما تنجم هذه الحالة عن اضطراب في النظام الكهربائي للقلب، حيث يتعطل نشاط الضخ ويتوقف تدفق الدم إلى الجسم، و أغلبنا يجهل أعراض وأسباب الإصابة بالسكتة القلبية، وهو ما سنقوم بإستعراض في السطور التالية.

أعراض التهاب الدماغ الفيروسي وأبرز المضاعفات الخطيرة



يعد التهاب الدماغ من الأمراض الخطيرة التى لا يعرفها معظم الأشخاص لذا فلابد من معرفة أعراضها حتى يتمكن المصاب من اكتشاف المرض بسرعة وتلقى العلاج المناسب لمنع حدوث مضاعفات التهاب الدماغ.

دراسة.. اختبار الدم للمرأة الحامل في سن 35 يجنبها مضاعفات الحمل



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مضاعفات الحمل في سن متأخر من قبل باحثون في جامعة مانشستر، إن حمل الأمهات الأكبر سنًا قد يجعلهم في خطر أكبر لولادة جنين ميت أو التعرض لمخاطر الولادة المبكرة، إلا أن اختبار الدم يمكن أن يتنبأ بهذه الأمور.

دراسة: المضادات الحيوية المخصصة لعلاج حب الشباب تخفف من آلام الظهر



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير المضادات الحيوية لعلاج حب الشباب في تخفيف آلام الظهر من قبل باحثون أمريكيون ، أنه حقن المضادات الحيوية لمكافحة حب الشباب يمكن أن تؤدي إحداث ثورة في علاج آلام الظهر؛ حيث أن جرعة واحدة من عقار جديد يعرف باسم PP353 يمكن أن يخفف بل ويعالج آلام أسفل الظهر المزمنة التي تصيب الملايين.

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا



الفول النابت .. من أقدم الأكلات المصرية التى انتشرت بين جميع الطوائف وارتبطت بالعديد من الطقوس الدينية بين المسلمين والمسحيين وكانت الطعام الرئيسي لمن يعانون من نزلات البرد الشديدة.

أكلات يمكن للأطفال تحضيرها في المنزل



هناك أكلات يمكن للأطفال تحضيرها في المنزل بمفردهم، أو بمساعدة بسيطة من أهلهم؛ حيث يخاف أغلب الأهالي من دخول أطفالهم المطبخ لتحضير الأكلات وجرح أنفسهم بالسكاكين، أو حتى التعرض للحروق عند التسخين، ولكن سنقوم بذكر بعض أكلات يمكن للأطفال تحضيرها في المنزل .

لمحاربة علامات التقدم في العمر.. مجموعة من الأطعمة غنية بالكولاجين الطبيعي

نحتاج مع التقدم في العمر إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة الغنية بالكولاجين لإستعادة وظائف البشرة الطبيعية في تجديد الخلايا، وذلك حتى تظل شكل البشرة نضر وخالى من التجاعيد ، لكن هل يمكن الحصول على الكولاجين من الأطعمة، وفي هذا الموضوع سنقوم بمناقشة هذا الأمر.