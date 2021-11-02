بعد قرار تعميم لقاحات كورونا على الأطفال .. أمجد الحداد : النتائج العالمية إيجابية وتخفيض السن تدريجي | فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، تعليقا على قرار الحكومة المصرية بالبدء في تطعيم الأطفال من سن 15 لـ 18 سنة بلقاح كورونا ، إنه تم إقرار لقاح " فايزر " عالميا من قبل الصحة العالمية ، وهيئة الدواء الأمريكية ، والتي أكدت صلاحية اللقاح للأطفال من سن 5 سنين ، لافتا إلى أنه وفقا لذلك القرار بدأت مصر في خفض سن التطعيمات تدريجيا .

وأضاف الدكتور أمجد الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أنه تم استيراد شاحنات كبير من لقاح " فايزر " ، وذلك تمهيدا لبدء حملة التطعيمات للفئة العمرية المقررة ، موضحا أنه بعد الانتهاء من تطعيم تلك الفئة العمرية سيتم النزول بالسن تدريجيا مرة أخرى .

وأوضح " الحداد " ، أن الدولة المصرية تنتهج نهج المناعة المجتمعية ، وذلك من خلال تطعيم فئة كبيرة من المجتمع ، والأطفال جزء من هذا المجتمع ، والتي يجب أن تنضم للتطعيمات ، مع اعتماد أكثر اللقاحات أمانا على الأطفال .

وأردف " الحداد " ، أن فئة الأطفال ضمن أكبر الفئات التي تتعرض لإصابات بالغة بسبب العدوى ، وبالتالي فإن تطعيم ذلك السن مهم وضروري ، خاصة مع الموجة الرابعة الأكثر انتشارا .

وأكد " الحداد " ، أنه حتى الأن لم تظهر أية أثار جانبية للأطفال الذين تلقوا لقاح " فايزر " بالخارج ، معقبا : " النتائج إيجابية ونسبة نقل العدوى أصبحت قليلة جدا " .