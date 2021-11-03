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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حي صبحي حسين بـ مدينة بدر يستغيثون من فوضى ورش الخردة

صدى البلد

استغاث سكان حى صبحى حسين شرق الروبيكى فى مدينة بدر، من وجود المخالفين من أصحاب محلات الخردة الغير مرخصة.

يقول سيد محمد فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "تقوم المحلات بغلق الشوارع اسفل العقارات بالخردة وقطع غيار النقل الثقيل طوال اليوم والتعدي علي الطريق العام، بالإضافة إلى وضع كمبروسورات هواء شديدة الصوت اعلي اسطح المحلات، وذلك يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة".

وأضاف: "تسببت المحلات أيضا في اتلاف الطرق العامة بالزيوت والشحوم وإهدار كل ما تنفقه الدولة للارتقاء بمستوي شوارع العاصمة، واستخدام الأرصفة كمخازن للخردة، وانتشار كلاركات محملة بقطع غيار نقل ثقيل مما يتسبب في غلق الطرق امام الماره وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الاطفال الصغار والسكان للخطر الشديد ، واستخدام نيران الاكسي استيلين لقطع المعادن وقد يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقه بالإضافه الي عدم تطبيق خطوات السلامه والأمان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجوده اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.


وتابع: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش، انتشار سيارات الخرده حول العقار والشارع بالكامل وتلك يتم تقطيعها في عرض الطريق، وبالتالي يتم استخدام الطريق كورش”، مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الروبيكي غلق الطرق قطع غيار النقل الثقيل غير مرخص ورش الخردة التعدي علي الطريق العام مدينة بدر

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