عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة ..الجمعة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمده ٦ ساعات عن مناطق ( العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية ) وذلك  أعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة  12 مساء يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 وحتي الساعه  6 من صباح يوم السبت الموافق 6/11/2021 .


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب مما يؤدي الي توقف المحطة .


وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


وتقوم الشركة بتدبيرسيارت مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي .

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة العمرانية الغربية العمرانية الشرقية ميدان الجيزة جسر الكنيسة

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على بنفيكا بثنائية في الشوط الأول

علي جمعة: النبي والقرآن والإيمان مكون واحد

النشرة الدينية.. كيفية صلاة الاستسقاء وحكم وضع المصحف في السيارة ومبروك عطية يرد على زوجة لا تعاشر زوجها إلا بـ 50 جنيه

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري الأبطال

الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

بعد انتشاره على التيك توك.. مصير شابين يصوران معاقا عاريا تحت تهديد السلاح

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ