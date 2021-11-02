قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة ..الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع مياه الشرب لمده ٦ ساعات عن مناطق ( العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية ) وذلك أعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 وحتي الساعه 6 من صباح يوم السبت الموافق 6/11/2021 .



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب مما يؤدي الي توقف المحطة .



وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



وتقوم الشركة بتدبيرسيارت مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي .