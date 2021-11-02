الفوز الأول بدوري أبطال أوروبا.. فولفسبورج ينتصر على سالزبورج النمساوي 2 /1

حقق فريق فولفسبورج الألماني فوزه الأول بدوري أبطال أوروبا وانتصر على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم فولفسبورج بهدف مبكر عن طريق ريدل باكو في الدقيقة الرابعة ثم تعادل ماكسيمليان ووبر لريد بول سالزبورج في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني تقمص لوكاس نميشا دور البطولة وسجل هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 60.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى خمس نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ريد بول سالزبورج المتصدر، ويحل أشبيلية الإسباني في المركز الثالث بثلاث نقاط متفوقا بنقطة واحدة على صاحب المركز الرابع، ليل الفرنسي قبل مباراتهما معا في وقت لاحق اليوم.

وواصل فولفسبورج استعادة إتزانه منذ تولي فلوريان كوفلت منصب المدير الفني الأسبوع الماضي خلفا للمدرب الهولندي مارك فان بوميل الذي تعرض للإقالة.

وحقق فولفسبورج فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة كوفلت بعد فوزه على ملعب باير ليفركوزن 2 /صفر يوم السبت الماضي بالبوندسليجا.