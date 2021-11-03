طقس اليوم مائل للحرارة يصاحبه شبورة ورياح.. والقاهرة 29 درجة

تشهد الأحوال الجوية، استقرارا في درجات الحرارة خلال طقس اليوم، الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون طقس اليوم، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 29 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21