علي جمعة : الدين جزء من الحياة.. والحجة موجودة بالقرآن والسنة |فيديو

قال العلامة، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك منهج العشوائية، ومعناها أن الإنسان يقوم بانتقاء ما يشاء حتى ولو كان خطأ، مؤكدًا أن المسلم عليه أن يتبع المنهج السليم.

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدين جزء من الحياة، مؤكدًا أن على مدار الحياة كان هناك البعض أن يتخلص من الدين بصفة عامة، ولكن تم رفض ذلك من البشرية.

وتابع علي جمعة، أن الحجة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدًا أن أي معلومة للبشرية موجودة في كتاب الله والسنة النبوية.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن عدد أحاديث الفقه يصل إلى 2000 حديث.