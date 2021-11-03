مؤسس السيكودراما في السينما.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل كتابه «تعقيدات النفس البشرية»|فيديو

كشف الفنان محيي إسماعيل، تفاصيل كتابه “تعقيدات النفس البشرية ما بين النظرية والتطبيق"، قائلاً: "أنا شخصية عميقة.. وتكويني عميق".

وأضاف محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا مؤسس السيكودراما في السينما".

وتابع محيي إسماعيل : "الهدف من كتابي هو دعوة للسلام وتطهير النفس البشرية لأن الصدق في أقولنا أقوى لنا والكذب في افعالنا أفعى لنا".

واكمل محيي اسماعيل : "لازم نكون بسطاء ونعود للفطرة التي ولدنا بها والقناعة في حياتنا"، مضيفا:"ذكرت الشخصيات النفسية التي قدمتها في السينما في الكتاب الذي قمت بكتابته".

ولفت محيي اسماعيل: "الحروب التي شهدها العالم جعلتني أتأمل وأنظر إلى سبب حدوث كل تلك المشاكل والنظر داخل النفس البشرية".

وتابع محيي اسماعيل: "جلست مع أطباء كثر أثناء كتابة كتاب تعقيدات النفس البشرية وأنا على صلة بأساتذة علم النفس والطب النفسي"، مضيفًا: "قمت بتصحيح شخصية الطبيب النفسي في الفن".

