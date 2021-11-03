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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤسس السيكودراما في السينما.. محيي إسماعيل يكشف تفاصيل كتابه «تعقيدات النفس البشرية»|فيديو

محيي اسماعيل
محيي اسماعيل

كشف الفنان محيي إسماعيل،  تفاصيل كتابه “تعقيدات النفس البشرية ما بين النظرية والتطبيق"، قائلاً: "أنا شخصية عميقة.. وتكويني عميق".

 

وأضاف محيي إسماعيل في  حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا مؤسس السيكودراما في السينما".

 

وتابع محيي إسماعيل : "الهدف من  كتابي هو دعوة  للسلام  وتطهير النفس البشرية لأن الصدق في أقولنا أقوى لنا والكذب في افعالنا أفعى لنا".

 

واكمل محيي اسماعيل : "لازم نكون بسطاء ونعود للفطرة التي ولدنا بها والقناعة في حياتنا"، مضيفا:"ذكرت الشخصيات النفسية التي قدمتها في السينما في الكتاب الذي قمت بكتابته".

 

ولفت محيي اسماعيل: "الحروب التي شهدها العالم جعلتني أتأمل وأنظر إلى سبب حدوث كل تلك المشاكل  والنظر داخل النفس البشرية".

 

وتابع محيي اسماعيل: "جلست مع أطباء كثر أثناء كتابة كتاب تعقيدات النفس البشرية وأنا على صلة بأساتذة علم النفس والطب النفسي"، مضيفًا: "قمت بتصحيح شخصية الطبيب النفسي في الفن".
 

محي إسماعيل صاحبة السعادة اسعاد يونس السيكودراما اخبار التوك شو

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