يوفنتوس يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك زينيت

تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

وعادل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، النتيجة لـ زينيت في الدقيقة 26 بضربة رأسية سكنت شباك فريقه بالخطأ.

وفي الشوط الثاني، تحصل فريق يوفنتوس على ركلة جزاء، سددها باولو ديبالا وأهدرها، لكن حكم المباراة أمر بإعادة تنفيذها لدخول لاعبي زينيت منطقة الجزاء، لينفذها ديبالا مرة أخرى، ويسددها بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 74، سجل فيديريكو كييزا الهدف الثالث لـ يوفنتوس، أعقبه الإسباني ألفارو موراتا بالهدف الرابع في الدقيقة 82 مؤكدًا انتصار فريقه وتأهله للدور المقبل

وسجل ساردار أزمون هدفًا لـ زينيت في الدقيقة 92، لكنه لم يمنع يوفنتوس من الانتصار.

انتصار يوفنتوس رفع رصيدهم للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تشكيل يوفنتوس

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: فيديريكو كييزا - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيي - بيرنارديسكي

خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا