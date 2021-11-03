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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي جمعة: تخرجت في كلية التجارة وتعاملت مع جميع مشايخ الأزهر لمدة 50 سنة | فيديو

الدكتورعلي جمعة،
الدكتورعلي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك شخصيات في العالم الإسلامي، تدل على أن الأمة مازالت حية، وكان على رأسها في العصر الحديث الشيخ محمد متولي الشعراوي والإمام المراغي وغيرهم.

 

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن شقيقتي كانت في كلية الهندسة، واعلم مدى الجهد الذي يقوم به طالب الهندسة من جهد.

 

وتابع علي جمعة، إنني تخرجت في كلية التجارة، وبعدها اتجهت لدراسة العلوم الشرعية، ودخلت إلى الأزهر الشريف بمؤهل عالي.

 

 عدد أحاديث الفقه يصل إلى 2000 حديث

 

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أنني تعاملت مع جميع مشايخ الأزهر لمدة 50 عاما.

الازهر الشريف مفتي الجمهورية السابق كلية التجارة المصري كلية الهندسة

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