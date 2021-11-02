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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، رسالة شكر من السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على إهداءات وزارة الأوقاف من إصداراتها المترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية التي تسلمتها البعثة بنيويورك.

تتناول الإصدارات أهم القضايا المعاصرة، والتي تكتسب أهمية خاصة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، مؤكدًا أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك ستهتم اهتماما بالغًا في تعميم تلك الإصدارات على المعنيين بسكرتارية الأمم المتحدة ، ومكاتبها وهيئاتها ، وبعثات الدول الأعضاء ؛ للاستفادة بما تضمنته من قيمة علمية رفيعة وحجة واضحة .


من جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة بسرعة تزويد جميع بعثاتنا الدبلوماسية بما تحتاجه من هذه الإصدارات المترجمة عبر وزارة الخارجية المصرية ، كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لطباعة عشرين ألف كتاب من إصدارات رؤية باللغة الإنجليزية وعشرة آلاف نسخة من رؤية باللغة الفرنسية ،لنشرها دوليا على نطاق واسع ، إضافة إلى إصداراتهما المشتركة باللغات الأخرى كالألمانية والأسبانية والروسية والإيطالية واليونانية وغيرها .

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