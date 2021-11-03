علي جمعة: حسن البنا خالف تعليمات الدين الإسلامي.. والجماعة الإرهابية لها سجل إجرامي|فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية هو الذي خالف تعاليم الدين الإسلامي وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الجماعة الإرهابية لها سجل إجرامي في القتل.

وتابع علي جمعة، أن المتشددين هم أساس الكفر والتدمير، مؤكدًا أنني قمت بإظهار بعض الصفات السيئة للجماعة الإرهابية، من جرائم كبيرة قاموا بها.

نسبة ضئيلة في العالم

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن تلك الجماعة تمثل نسبة ضئيلة في العالم، مؤكدًا أن تلك الجماعة تقوم بأشياء مُقزّزة منها وضع السلاح على المصحف.