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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية المحترفة تحسم موقفها من مشاركة شيكابالا بمباراة القمة أمام الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن هناك مبادرة "لا للتعصب" الفترة المقبلة لحل أزمة الاحتقان بين جماهير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الرابطة ليست طرفاً في أزمة شيكابالا. 

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أطلقنا مبادرة تحت مسمى لا للتعصب، لأن الفترة المقبلة مسئولية الجماهير".

وأضاف: "يجب على الجماهير احترام منافسيهم حتى تعود المدرجات بكامل قوتها، خاصة بعد موافقة الدولة على حضورهم المباريات".

وأردف: "ستتم معاقبة النادي الذي تصدر من جماهيره هتافات مُسيئة وفقًا للائحة، والجماهير ستعاقب نفسها أيضًا، وإن كنت على ثقة بأن جمهور الكرة سيكون على قدر المسؤولية، لكي نظهر الصورة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية".


وتابع: "البعض لا يريد استكمال مسابقة الدوري بأفضل صورة، لكن الرابطة تعمل بشكل جيد وستجني ثمار ذلك".

موقف رابطة الأندية من عقوبة شيكابالا 

وعن الأزمة الخاصة بعقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك فقال: "أي عقوبات انضباطية صادرة عن اتحاد الكرة الموسم الماضي ملزمة لنا مثل إيقاف علي ماهر أو شيكابالا، لسنا طرفا أو جهة تنفيذ في ذلك الأمر".

وأتم: "العلاقة بين إدارتي الأهلي والزمالك جيدة، والأجهزة الفنية واللاعبين على قدر من المسؤولية، أعتقد أننا سنشاهد قمة تليق بالكرة المصرية وسيكون يوماً احتفالياً مميزاً".

واختتم: "اختيار الأفضل في جولات بطولة الدوري المصري يحدث بتصويت الجماهير حاليًا، ولكن سيتم حسمه من خلال خبراء فنيين".

د أحمد دياب رابطة الأندية المحترفة شيكابالا اتحاد الكرة الأهلي والزمالك

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