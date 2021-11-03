عوض: متابعة دورية للمشروعات الجديدة برأس البر

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة و اللواء وليد المعداوى رئيس الوحدة المحلية للمدينة رأس البر.

وشهد الاجتماع استعراض موضوعات متعددة لمتابعة الوضع الراهن بالمشروعات التى شهدتها المدينة مؤخرًا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية "شمال وجنوب الصيادين" و "سوق ٥١" و"السوق الحضارى "وموقف تحصيل الرسوم الايجارية من المنتفعين بوحدات تلك المشروعات و التزام منتفعى وحدات السوقين بالتشغيل.

حيث أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم إنذارات فى حال رصد مخالفات فى هذا الشأن و سحب الوحدات ان لم يتم الالتزام بالقواعد المحددة ، كما أكدت على سرعة تنفيذ القرعة العلنية للتظلمات بالسوقين و الإسراع فى الخطوات التنفيذية لوضع محاور المنظومة الإعلانية بهما.

وفى هذا السياق،، أكدت "محافظ دمياط" على شن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و التصدى لظاهرة الباعة الجائلين خاصة مع ما نفذته المحافظة لإنشاء سوقين على أعلى مستوى، كما شددت على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى العمل داخل المدينة والتصدى لأى مخالفات بها.

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