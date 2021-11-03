محيي إسماعيل يفاجئ إسعاد يونس بـ لعبة على الهواء | فيديو

حلّ الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة “دي إم سي”.

وفاجأ محيي إسماعيل، الفنانة اسعاد يونس بمجموعة من الألعاب التي يحملها في جيوبه والتي يستمتع باللعب بها من حين لآخر .

وعلقت الفنان اسعاد يونس ساخرة :"فعلا لازم تعمل كتاب علم نفس عميق ولا حول ولا قوة إلا بالله".



وأكمل محيي إسماعيل في حواره في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي :" منزلي مليان لعب وأدعو الناس كلها للعب لتخفيف حالات التوتر التي يشعرون بها ".

ولفت محيي إسماعيل: "الناس نسيت تلعب ولازم الواحد ياخد فترة مع نفسه ويقعد يلعب عشان حياته وحالته النفسية ".