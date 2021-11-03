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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

التعليم تعلن آلية
التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم، عن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

وتبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر، بينما تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ وعلى مدى 3 أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

وبحسب وزارة التعليم السعودية، تقرر إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد، على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصراً، كما تقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بالمدرسة، لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر.

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وشددت الوزارة السعودية على ضرورة التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامتهم، والاستفادة من كافة الفصول والمرافق، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وكذلك إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لاتزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

وتُجرى الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح، لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم (12) عاماً، أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.

وشكلت وزارة التعليم السعودية لجانا مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 20 ربيع الآخر المقبل، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.

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