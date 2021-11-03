سألنا المصريين: لو معاك آلة زمن هترجع بيها لأنهي عصر وحياتك هتتغير إزاي؟|فيديو

يحلم العديد من الناس أن يرجعوا إلى زمن أو عصر معين في الماضي، حتى يغيروا حياتهم أو يعيشوا داخل عصر قديم لم يتسن لهم الفرصة أن يعيشوا بداخله، ويتخيلوا دائمًا حياتهم إذا وجد آلة للزمن يقدروا أن يرجعوا للزمن بها في الماضي.

ورصدت عدسة "صدي البلد" أحلام المصريين حال وجود آلة زمن، واستخدامها للرجوع إلى زمن أو عصر معين يريدون أن يعيشوا فيه، وجاءت الردود من قبل المصريين كوميدية وخيالية كالآتي:

في البداية قال محمد حسن إنه يريد أن يرجع إلي زمن الثمانينيات، وذلك بسبب جمال وروعة مصر وعاصمتها القاهرة في هذا الزمن، ليعيش داخل هدوء مصر القديمة.

وأضافت حلا مجدي أنها تتمني إلى الرجوع لعصر الفراعنة، حيث إنها ستصبح أميرة وترتدي الكثير من ملابس الفرعونية الجذابة، كما تريد أن يكون لديها العديد من الجواري لخدمتها ووضع الميك آب البارز.

وتابعت هند محمد أنها تريد أن ترجع لزمن الستينيات، حتي تستطيع أن تلبس الملابس القصيرة والفساتين ذات الموديلات الستينية، والتي لا يوجد منها في هذا الزمن.

وأكملت ليلى بدر أنها تريد أن ترجع إلى زمن الفن الجميل والذي كان فيه المبدعة أم كلثوم، لأنها تريد أن تحضر حفلات أم كلثوم الجميلة، والتصوير برفقتها.

وأشار عزت محمود إلى أن عصر المماليك ومحمد علي من أفضل العصور التي يريد أن يرجع إليها، ويريد أن يرجع لهذا العصر حتي يبني قصورًا له ويعيش في عالم من النزاهة والرفاهية.

وتمني خالد سيد أن يتقدم بالزمن إلى المستقبل، حتي يستطيع أن يرى سيارات تطير في الهواء، ويذهب في رحلات إلى الفضاء مع مزيد من التشويق في التكنولوجيا الحديثة.