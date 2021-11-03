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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرجوكي قومي.. ابنة سهير البابلي تنهار على الهواء وتوجه رسالة لوالدتها| شاهد

الفنانة سهير البابلي
الفنانة سهير البابلي

بكت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، على الهواء، بسبب تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة.

 

ووجهت رسالة لوالدتها: “مامي.. أنا بحبك أوي.. وأرجوكي قوميلي عشان تكوني معايا”.

 

وأضافت نيفين الناقوري ، أنه لأول مرة تحدث لوالدتها نوبات قلبية، وذلك بعد تعرضها لأزمة وجود مياه على الرئة، بسبب هبوط سكري فظيع.

 

وتابعت " الناقوري " ، أنه بعد تعرض والدتها لهبوط حاد في الدم، توقفت عضلة القلب في اليوم التالي، معقبة : "حسيت إن الحياة وقفت، بس الحمد لله ظبطوا الموضوع" .

 

وأشارت " الناقوري إلى أن والدتها تعرضت لمشاكل مجددا في الكبد، وحالتها حرجة جدا، مسترسلة : "قولتلهم يعني مامي هتفضل كده متعرفش تتكلم؟.. حالتها حرجة، بس هي لسه عندها شيء من الوعي".

 

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