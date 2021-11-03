مركز معلومات مجلس الوزراء: 60.9% من الشباب يستخدمون الإنترنت يوميًا |فيديو

قال أحمد السبكي نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات السابقة، إن مركز معلومات مجلس الوزراء لديه وحدة استطلاعات رأى متخصصة ذات قيمة عالية للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت وأبرز أولوياتهم خلال الفترة القادمة.

وأضاف أحمد السبكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلاً: "استخدام الشباب للإنترنت هو60.9% يومياً و هم شباب في سن 18 : 30 سنة، و 24.5% من الشباب يستخدمون الإنترنت لأكثر من 6 ساعات في اليوم.

وتابع "السبكي"، "هذا اتجاه صحيح جداً ويتناسب مع الاتجاه العالمي في العمل عن بعد والعمل من المنزل، ويوجد شركات كثيرة جداً أعطت السيدات الذين لديهم أطفال مطلوب رعايتهم ومطلوب أنهم لا يختلطون بالعالم الخارجي بسبب جائحة كورنا ، أعطتهم الفرصة الاكبر للعمل من المنزل".