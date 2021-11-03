مصطفى الفقي عن لقائه بـ منى زاهر وعبد الرحمن طه: لا بد أن نهتم بالأجيال الجديدة | فيديو

عبر الدكتور مصطفى الفقي ، مدير مكتبة الإسكندرية ، عن شكره لمقابلة الطفلين منى زاهر، وعبد الرحمن طه، مقدما برنامج خلاويص على منصة شاهد.

وقال الدكتور مصطفى الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " : " أنا بشكركم، وعلى فكرة يجب إننا نهتم بالأجيال الجديدة .

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي ، أنه استفاد من مقابلة الطفلين، قائلا: الأمل في البلد دي كويس، وبرافو عليكم .

ومن جهتها، سألت منى زاهر، الدكتور مصطفى الفقي: لما بتروَّح البيت إيه أول حاجة بتعملها؟، فأجاب عليها: أنا بحب السهر مش بنام.

