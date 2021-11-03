هل سيتم منع الطلاب غير المُلقحين من دخول المدارس؟.. الحكومة تجيب|فيديو

قال السفير نادر سعد ، متحدث مجلس الوزراء ، تعليقا على منع الطلاب غير الملقحين دخول المدارس: "لسه بدري على المرحلة دي.. وأعتقد المرحلة العمرية دي هتكون حريصة على تلقي اللقاح".

وأضاف السفير نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطريقة الثانية لإثبات تلقي اللقاح، هي الدخول على موقع وزارة الصحة والتقدم بطلب الحصول على الشهادة من مركز الوثائق المؤمنة ، وذلك بشرط أن يكون حاصلاً على الجرعة الأولى على الأٌقل، ويكون لها رسوم في تلك الحالة، موضحاً أن البطاقة التي يحصل عليها المواطن من المركز مباشرة لا تكون لها رسوم .

وأشار "سعد"، إلى أن الطريقة الثالثة تكون من خلال تطبيق الكتروني متاح على كافة أنواع أجهزة الهواتف ، ويحتوي على ثلاثة ألوان لكل منها مدلول على عدد الجرعات التي تلقاها الشخص .

