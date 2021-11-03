عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل سيتم منع الطلاب غير المُلقحين من دخول المدارس؟.. الحكومة تجيب|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير نادر سعد ، متحدث مجلس الوزراء ، تعليقا على منع الطلاب غير الملقحين دخول المدارس: "لسه بدري على المرحلة دي.. وأعتقد المرحلة العمرية دي هتكون حريصة على تلقي اللقاح".

وأضاف السفير نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطريقة الثانية لإثبات تلقي اللقاح، هي الدخول على موقع وزارة الصحة والتقدم بطلب الحصول على الشهادة من مركز الوثائق المؤمنة ، وذلك بشرط أن يكون حاصلاً على الجرعة الأولى على الأٌقل، ويكون لها رسوم في تلك الحالة، موضحاً أن البطاقة التي يحصل عليها المواطن من المركز مباشرة لا تكون لها رسوم .

وأشار "سعد"، إلى أن الطريقة الثالثة تكون من خلال تطبيق الكتروني متاح على كافة أنواع أجهزة الهواتف ، ويحتوي على ثلاثة ألوان لكل منها مدلول على عدد الجرعات التي تلقاها الشخص .
 

الطلاب الغير ملقحين السفير نادر سعد أحداث مجلس الوزراء اخبار توك شو لقاح كورونا كورونا

ترشيحاتنا

عضلة القلب توقفت.. تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي

لعشاق الهاتشباك في تونس..سعر ستروين C3 موديل 2021

جهاز حماية المستهلك يقدم 4 نصائح للمواطنين أثناء تخفيضات الجمعة البيضاء

حكم فيزا المشتريات .. الإفتاء: ربا في حالة واحدة

بعد إعلان حالة الطوارئ.. أمريكا تحذر من السفر إلى إثيوبيا

الأرصاد تكشف توقعاتها لـ طقس اليوم الأربعاء 3- 11- 2021 ودرجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

ننشر أول صور لمحتجز رهائن الفيوم.. والشرطة تحاول تحريرهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ