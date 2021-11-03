قتل نجل شقيقه وأصاب والدته.. تفاصيل مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة بكفر الدوار

لقى طفل مصرعه فى الحال، بينما أصيبت شقيقته وجدته، إثر اعتداء شقيق والدهم بعصا على رأسهم بسبب معاناته من نوبات صرع، بقرية شكرى التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وحفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بمصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في كفر الدوار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من المستشفى العام بمركز كفر الدوار، باستقبال جثة طفل، وسيدة مسنه وطفلة مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم مقيمين في عزبة شكرى، إثر اعتداء شقيق والدهم بعصا على رأسهم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع طفل وإصابة شقيقته وجدته، إثر اعتداء شقيق والدهم بعصا على رأسهم بسبب معاناته من نوبات صرع.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.