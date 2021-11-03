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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اقتراب توليه تدريب الدراويش.. ماذا قدم ميدو مع الإسماعيلي خلال ولايته الأولى

ميدو
ميدو

دخل أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الرياضي ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي طلعت يوسف.

 

وتعتبر آخر مباراة تولى قيادتها أحمد حسام "ميدو" كمدير فني كانت مع نادي مصر للمقاصة في 21 يناير 2020.

وقاد ميدو الإسماعيلي في 9 مباريات فاز في 5، وخسر 3 مباريات وتعادل وحيد، كما نجح الدراويش في تسجيل 17 هدفاً واستقبل 4 أهداف، وخرج بـ 5 شباك نظيفة.

وأعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استقالته من تدريب الفريق؛ وذلك بعد تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد، ضده في الساعات الماضية.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية :"أون تايم سبورتس": "يحيى الكومي، أنهى علاقتي معه قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي"، مؤكدًا: "أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق".

 

وأضاف طلعت يوسف: "رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!"، مضيفًا :"مستحيل أستمر مع الفريق الفترة المقبلة، حتى لو فاز الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة".

 

وتابع طلعت يوسف: "الجهاز المعاون، سيقود الفريق في مباراة البنك الأهلي، وبعد لن نستمر مع الفريق، اتخذت قرارًا نهائيًا ولن أتراجع".


ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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