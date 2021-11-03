ننشر أول صور لمحتجز رهائن الفيوم.. والشرطة تحاول تحريرهم

ينشر "صدى البلد" أول صورة للمسجل خطر أيمن . ع (44 سنة) الذى يحتجز 8 أفراد من بينهم حماته وأولاده الأربعة كرهائن ، حتى يتمكن من الهرب.

من جانب آخر تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم جهودًا مكثفة، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، وقيامه بإطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبناءه كدروع بشرية .

وتتردد أنباء عن قيامه بمحاولة قتل زوجته أ. م (28 سنة)، بالرصاص داخل المنزل بعد إصابته بحالة هستيرية ، واعتلى المتهم سطح منزله، يحمل السلاح ويطق الرصاص فى الهواء فى محاولة للهرب من قوات الأمن الرابضة بالمنطقة، والتى تتعامل بحكمة واقتدار للقبض على المتهم والحفاظ على أبنائه، دون تعرضهم للخطر .

وكان مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بقيام أحد المسجلين خطر يدعى أيمن . ع (44 سنة)، باحتجاز أبنائه الأربعة داخل منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، لوجود مشاجرات بينه وبين أشقائه وزوجته الجديدة، حيث إنه متزوج من زوجة أخرى من محافظة المنوفية منذ 3 أشهر، وترك منزل الزوجية وعادت إلى أسرتها.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم عمل كردون أمنى ، بعد قيام إدارة مرور الفيوم بغلق مرور السيارات من الطريق الدائرى، وتحويل مسار السيارات إلى طريق فرعى.

وقامت اجهزة الأمن بالفيوم، بطلب تعزيزات أمنية مكثفة لتشديد التكثيف الأمنى بالمنطقة لسرعة القبض على المتهم.

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