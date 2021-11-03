مأمور قسم المرج ينقذ 4 أشخاص بعد نشوب حريق في منزلهم

نجحت قوات الأمن والحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من حادث نشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة ونجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها.

وساهم العميد محمد عبد السلام مأمور قسم شرطة المرج في عمليات إنقاذ 4 أشخاص قفزوا من اعلى فوق مراتب اسفنجية هربا من الحريق الذي التهمت نيرانه المنزل مكون من 4 طوابق واغلقت منافذ الخروج.

وتبين نشوب حريق في عقار سكني مكون من 4 طوابق في شارع عبدالله الرفاعي بالمرج، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وجارٍ إجراء عمليات التبريد، خشية تجدد النيران مرة أخرى.

ولم يسفر الحريق سوى عن إصابة ربة منزل قفزت من الطابق الثالث هربا من نيران الحريق، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.