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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر السعودي يستعيد حمد الله ومادو قبل مواجهة الشباب

النصر السعودي يستعيد
النصر السعودي يستعيد حمد الله ومادو

شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الله مادو، لاعبا فريق النصر، في جزء من التدريبات الجماعية، أمس، استعدادًا للقاء الشباب بعد غد ضمن الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وووفقُا لصحيفة “الرياضية” السعودية، أدى  الثنائي حمد الله ومادو تمارين لياقية انفرادية، عقب انتهاء التمارين الجماعية.

وتزامنت عودة حمد الله ومادو مع اكتمال جاهزية البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، وعبد الإله العمري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف على نحو ما أظهرته الحصة التدريبية.

وكان البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق، قد استبق التدريبات بمحاضرة فنية عبر الفيديو في صالة الاجتماعات، استعرض من خلالها الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الفيحاء، من ثم عرض بعض اللقطات لفريق الشباب، قبل أن ينقل التحضيرات إلى ملعب الفئات السنية لإجراء العديد من التدريبات التكتيكية التي شارك فيها جميع اللاعبين، ما عدا عبد الفتاح آدم الذي اكتفى بالجري حول الملعب.

المغربي عبد الرزاق حمد الله عبد الله مادو وري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي النصر السعودي

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