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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هزيمة «ساموراي» هوندا.. سيفيك سي 2022 بقوة حصانية أقل وسعر أعلى

هوندا سيفيك سي الرياضية
هوندا سيفيك سي الرياضية

خيَّبت هوندا اليابانية آمال العملاء بطرحها سيفيك سي الرياضية موديل 2022، التي تعد بمثابة "ساموراي" أسطول هوندا، بقوة حصانية أقل من سابقتها ولم تكتف بذلك بل ألغت موديل الكوبيه المحبوب ورفعت الأسعار السوقية لتبدأ من 28315 دولارًا بزيادة قدرها 2120 دولارًا عن طراز 2020.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، جميع سيارات هوندا سيفيك سي الرياضية تأتي بفئة السيدان، بمحرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني وسعة 1.5 لتر، ويزأر بقوة 200 حصان وبعزم دوران 192 رطل قدم. وأعلنت هوندا أن ذروة عزم الدوران تأتي عند 1800 دورة في الدقيقة، أي 300 دورة في الدقيقة أسرع من السيارة القديمة، وتأتي سيفيك سي بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ولا يوجد خيار محرك آلي.

 

خيارات التخصيص المتاحة حتى الآن في سيفيك سي 2022، هو مجموعة من الإطارات الصيفية مقابل 200 دولار.. تحاول هوندا تبرير السعر الأساسي المرتفع عن سابقتها من خلال تضمين المزيد من المعدات القياسية بما في ذلك نظام صوتي متميز ومطابقة سرعة الدوران وعزم دوران الإرسال وخيارات تخصيص إضافية لوضع القيادة.

 

وقد اشتهرت هوندا سيفيك بأنها الطراز الأيقوني للعلامة التجارية اليابانية ومحارب الساموراي القادر على غزو الأسواق العالمية والمنافسة بشراسة مع منافسيه من الدول الأوروبية والصينية والأمريكية، خاصة وأن السيفيك استطاعت أن بين الحداثة والمعاصرة من خلال دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة وفي نفس الوقت الاحتفاظ بلمسة الأصالة والجودة العالية.

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