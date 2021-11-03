عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"صوت سوريا العظيم".. درة تنعي الراحل صباح فخري

صدى البلد

نعت الفنانة التونسية، درة،الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"وداعا صوت سوريا العظيم الفنان الحلبي الكبير صباح فخري سلطان التراث الغنائي والطرب العربي الأصيل، خالص التعازي للأسرة الكريمة ولكل جمهوره في الوطن العربي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

 

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.


وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

ترشيحاتنا

" البلاك فرايداي " في ميزان الدين ورأي العلماء حولها

قبل القمة.. شوبير يعلن خبر صادم بشأن شيكابالا

وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

اليابان تمنح وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

الفاو :تريليون ومائة مليار دولار خسائرناتجة عن إهدارالغذاء سنويا

التعليم : تطعيم كورونا سيصل لطلاب الثانوية العامة والفنية في مدارسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

احذر.. 6 حالات تعرضك لسحب رخصة السيارة 3 أشهر بتعديلات المرور الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ