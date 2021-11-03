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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف لـ صدى البلد : لن أرد على تجاوازت يحيي الكومى.. ومن المستحيل العمل معه

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى انتهاء علاقته بـ يحيى الكومى رئيس النادى الجديد بسبب التصريحات التى أدلى بها ضده ورغبته فى الرحيل عن قلعة الدراويش.

وقال طلعت يوسف -فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد -إنه لن يرد على تجاوزات يحيى الكومى فى حقه ، وعلاقاته انتهت تماما به ومن المستحيل العمل معه تحت أى بند .

وأضاف : “ رئيس النادى الإسماعيلى تجاوز بشكل غير مقبول فى حقى وانتهى الأمر معه تماما ولن أرد عليه ، الجميع يعلم من هو طلعت يوسف ” .

وعلى جانب أخر ، حرص عدد من جماهير النادي الإسماعيلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على ستاد الإسماعيلية، من أجل دعم الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.

وقرر يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، فتح مدرجات ستاد الإسماعيلية كاملة أمام جماهير الدراويش، من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني لاستعادة الانتصارات خلال المباريات المقبل.

واشعلت الجماهير أجواء المران وحثت اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، واللعب بروح قتالية وتعويض سلسلة النتائج السلبية فى بداية المسابقة، وقامت الجماهير بغناء مجموعة من الأغانى ألهبت به حماس اللاعبين.

وفشل الإسماعيلي في تحقيق الفوز في أول مباراتين بمسابقة الدوري، حيث تعرض للهزيمة أمام الأهلي برباعية نظيفة وامام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي بعد غدٍ الخميس، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

طلعت يوسف نادي الإسماعيلي يحيي الكومي رئيس النادي الاسماعيلي الدوري المصري

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