متحدث التنمية المحلية: مصر حققت العديد من الإنجازات بقيادة الرئيس السيسي

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن مصر حققت العديد من الإنجازات والمشروعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تمكنت من تحطيم الأرقام القياسية وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة خلال الـ7 سنوات الماضية.



وقال قاسم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/- إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في يونيو 2018- أسست لحياة أفضل للمواطنين من حيث تنمية البنية التحتية والتراثية والسياحية جنبا إلى جنب مع التنمية العمرانية والحضرية والريفية فضلا عن رفع مستوى معيشة المواطن المصري.



وأضاف متحدث التنمية المحلية أنه من أهم المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي بدأ عام 2016 ويستهدف تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا ثم يمتد إلى باقي محافظات الصعيد.. موضحا أن إجمالي نفقاته يقدر بـ 957 مليون دولار (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار).



وأفاد بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر استهدف محافظتي قنا وسوهاج لأنهما الأكثر فقرا في الصعيد.. مؤكدا أن البرنامج نجح في رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار قاسم إلى أن المشروعات القومية التي تتبناها وتنفذها الدولة حاليا تراعي البعد البيئي وبالتالي تحقق التنوع البيولوجي الذي يساهم بدوره في التوازن البيئي مما يعكس التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن النهج الذي اتبعته مصر في كافة مشروعاتها هو "مدن أفضل لحياة أفضل".



ودلل قاسم على ذلك باستضافة محافظة الأقصر لمؤتمر يوم المدن العالمي يومي 30 و31 أكتوبر الماضي والذي دعا إلى مواجهة التغيرات المناخية والقضاء على الآثار السلبية لها ، مشيرا إلى أن تخطيط المدن ودعمها بالبنية التحتية القادرة على الصمود ونظم الإنذار المبكر والأدوات المالية للتخفيف من المخاطر، أدوات حاسمة في إطار سعي المدن إلى التكيف وحماية حياة سكانها وسبل عيشهم.