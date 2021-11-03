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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الزيوت المعدنية "أمـوك"

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

 وقعا الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والكيميائى إيهاب عبد الحليم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تدعيم التواصل بين الجانبين.


وقال "قنصوه" أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تبنى فكرة الصناعة القائمة على المعرفة، باستغلال طاقات طلاب الجامعة وتحويل مخرجات أبحاثهم لـتأسيس شركات قائمة على مخرجات البحث العلمي، وذلك بتبني إبداعاتهم وتوجيههم باعتبارهم كوادر المستقبل.

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و أضاف أن الجامعة بصدد إنشاء Technoloy Park لاحتضان أفكار طلاب جامعة الإسكندرية، من جميع القطاعات والتخصصات المختلفة بالجامعة ( الهندسية والطبية والزراعية ).
وأكد أن جامعة الإسكندرية ستقوم بتدريب منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لمواكبة هذا التطور الذي تشهده الجامعة، كما يتم تأهيل الطلاب من خلال إنشاء برامج مشتركة بين جامعة الإسكندرية ومختلف الجامعات العالمية، لتأهيل الخريج لسوق العمل وتوفير منح علمية للطلاب المتفوقين.


ورحب الكيميائى إيهاب عبد الحليم بهذا التعاون، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد جزءاً هام من الدور الإيجابي الذي تتبناه شركة أموك، نحو التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية وتزويدهم بالخبرات العملية وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، ومساندة البحث العلمي والنهوض بالتعليم العالي والاستفادة بما تقدمه هذه الأبحاث، من حلول للمشكلات الصناعية وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي والتطبيقي وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية و المادية المتوفرة لدي الطرفين، ويتضمن البرتوكول المشاركة في المشاريع والبحوث وورش العمل.


كما يهدف البروتوكول إلى ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية ويساهم في إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات، التي تواجه العمليات الإنتاجية بشركة أموك، كما اتفق الطرفان على وضع خطط بحثية علمية مشتركة في صورة تعاون بحثي ورسائل علمية يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعة لحل المشكلات العلمية التطبيقية قيد البحث.

التنمية المستدامة التعليم العالي جامعة الإسكندرية البحث العلمي

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