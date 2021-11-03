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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ محمد بن راشد يرفع علم الإمارات

شاهد.. الشيخ محمد بن راشد يرفع علم الإمارات

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد يرفع علم الإمارات

حضر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الأربعاء، مراسم رفع  علم الإمارات في ساحة الوصل بإكسبو 2020 بمناسبة يوم العلم، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وتحتفل دولة الإمارات اليوم، الأربعاء الموافق 3 من شهر نوفمبر، بـ «يوم العلم»، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم .

 

رفع العلم بشكل موحد في نفس التوقيت.. الإمارات تحتفل بـ "يوم العلم"

محمد بن راشد يدعو لرفع علم الإمارات.. 3 نوفمبر

وكان  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد دعا في وقت سابق، إلى رفع علم الإمارات بشكل موحد الساعة 11 صباحاً في الثالث من نوفمبر المقبل، لترسيخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات.

وقال حاكم دبي في تغريدة سابقة نشرها على حسابه الشخصي عبر تويتر: "الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم.. سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".

وفي مشهد كرنفالي يتكرر سنوياً في الإمارات يخفق علم الإمارات شامخاً في وقت واحد فوق المباني والمنازل التي تتوشح بألوانه تعبيراً عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

 

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