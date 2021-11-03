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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يستقبل كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي المجموعة ذاتها، يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره لايبزيج.

وما زال الصراع مستمرا على صدارة المجموعة الأولى بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

 ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة حاليا بـ7 نقاط، خلفه مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، ثم كلوب بروج برصيد 4 نقاط، وأخيرا لايبزيج بدون نقاط.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المباراة أكثر أهمية بكثير من مباراة مانشستر يونايتد السبت المقبل".

وتابع: “ستكون هذه المباراة خطوة رائعة للأمام للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا”.

وأكمل: "بالطبع. فريق بروج سيكون أفضل. رأى المرب آخر مباراة، ستكون مباراة مختلفة تماما.. علينا أن نتحسن وإلا سيتم معاقبتنا".

كما قال جوارديولا إنه سعيد بمستوى أداء فريقه هذا الموسم وخاصة خلال الأسابيع الستة الماضية - على الرغم من الهزيمة أمام كريستال بالاس في نهاية الأسبوع.

وأضاف المدرب: "كانت الهزيمة يوم السبت صعبة، فنحن نعرف التقويم ومدى صعوبة ذلك".

وأكد: "أعتقد أننا نلعب بمستوى مذهل".

وواصل: "الطريقة التي نلعب بها منذ بداية الموسم - أود أن أقول إنها واحدة من أفضل اللحظات في الوقت الذي كنا فيه هنا".

وأتم المدرب في نهاية تصريحاته عن عدم وجود مخاوف من الإصابات بخلاف الغياب الطويل الأمد لفييران توريس، وأتم بقوله: "الجميع بخير".

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