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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي عثماسون الرياضي يحصد 40 ميدالية في بطولة الإسماعيلية للكيك بوكسنج

ابطال نادي عثماسون
ابطال نادي عثماسون

حصد نادي عثماسون الرياضي بالاسماعيلية  40 ميدالية في بطولة الإسماعيلية للكيك بوكسنج والتي اقميت بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور الدكتور إيهاب صلاح وكيل مديرية الشباب والرياضة والكابتن وليد الشوادفي رئيس منطقة الإسماعيلية للكيك بوكسنج والكابتن ناصر علي نائب رئيس المنطقة والكابتن محمود صابر الجبلاوي عضو مجلس الإدارة والكابتن احمد إدريس المستشار الفني للمسابقات والكابتن محمود الحاوي المستشار الفني المشرف علي لجنة المدربين  والمهندسة ياسمين محمدى عضو مجلس إدارة نادي عثماسون الرياضي.

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 وقال  الكابتن محمد مصطفى الهادي المدير الفني للفريق ان لاعبي النادي المشاركين في هذة  البطولة حققوا 32 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية. 

وأضاف الهادي أن هذا الإنجاز الكبير قد جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيقه وعلي رأسهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس مجلس إدارة نادي عثماسون وجميع أعضاء المجلس والجهاز الفني واللاعبين.

 

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