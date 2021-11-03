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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تبحث استصلاح اراضى جديدة..

بدء ضخ المياه من بئر منطقة خفض المنسوب لاستصلاح أراض جديدة بسيوة

العمل متواصل بواحة
العمل متواصل بواحة سيوة

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، بدء ضخ المياة من بئر منطقة خفض المنسوب بواحة سيوة لري الزراعات واستصلاح مزيد من الأراضي.

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وأضاف رئيس مدينة سيوة، أن بئر  خفض منسوب المياه علي عمق  ١٠٥٠م بتصرف متوقع لا يقل عن ٣٥٠متر مكعب/ ساعة  لري الزراعات بمساحة ٥٠٠ فدانا واستصلاح مزيد من الأراضي ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية وذلك وسط فرحة من الأهالي عقب الانتهاء من حفر البئر. 
 
وأشار  رئيس  مدينة سيوة، إلى أن البئر العميق الذي تم تفجيره سيستغل لري الزراعات  بمنطقه (خفض المنسوب، الكاف، ريجو، الأمهات) موضحا أن  يأتي هذا المشروع ضمن اهتمام المحافظة بحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة٠

 

كما تفقد رئيس مدينة سيوة ، أعمال رفع كفاءه خزان المياه الخاص بمنطق خفض المنسوب موجها بالانتهاء من اعمال رفع كفاءة الخزان في اقرب وقت لبدء تشغيله في القريب العاجل خاصه بعد انتهاء من اعمل حفر البئر العميق بالمنطقة.
 
وأوضح أن ذلك يأتي بتوجيه من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور  مشايخ القبائل والإدارة المتكامله للموارد المائيه وامين حزب مستقبل وطن بسيوة وممثلي اللجنه الدائمه للري وعدد من الإدارات التنفيذية بسيوة وأهالي ومزارعي المنطقة. 

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