عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية العليا تنظر دعوى شروط المفاضلة لتعيين المأذونيين الشرعيين

صدى البلد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى بطلان فقرة "ب" من المادة الثالثة والفقرتين "د،هـ" من المادة السابعة والفقرة "ج" من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار بجلسة 14 نوفمبر.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين، وتنص على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".

 

وعدلت وزارة العدل لائحة المأذونين بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وهى المنظمة لعملهم وكيفية اختيارهم، وحددت المادة (3) من اللائحة الجديدة الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين مأذونًا وهى:

 

( أ ) أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

 

(ب) ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

 

(جـ) أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

 

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

 

(هـ) أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال وظيفته.

 

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.

هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا المأذونين الشرعيين لائحة المأذونين

ترشيحاتنا

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت و17 آخرين فى قضية الأثار الكبرى

أيهما تقدم.. طاعة الأم أم طاعة الزوج ؟

فضل موت يوم الاثنين.. أمور عظيمة تكشفها الإفتاء

إصابات هائلة.. تحذير خطير من وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

انخفاض قياسي لمخزونات البنزين في الولايات المتحدة

الوباء يعصف بالعالم.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

طوارىء بـ القطبين .. قرار موحد فى الأهلى والزمالك قبل القمة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الأمر بات مقلقا.. إلغاء الرحلات الجوية في الصين

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

فيديو

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ