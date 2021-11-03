مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

الكل يتكلم عن حرفي الحاء والباء، ويرسم خارطة طريق لما يجب أن تكون عليه دنيا المشاعر ليس بينه وبين من ينبض باسمه القلب فحسب بل مع أهله.. ناسه.. أصدقائه.. وأحيانا زملائه،.. لكن هل فكر أحدهم في الحب على طريقة الأخر؟!.

أقول هذا الكلام بمناسبة علاقات مختلفة أصابها العطب، وربما الهلاك ليس لقلة العواطف أو انعدامها، أنما لزيادتها عن الحد واكتفاء كل طرف بتقديم مشاعره وفقاً لرؤيته الوجدانية الخاصة، ولو سألت أي منهم عن سر انتهاء صلاحية حبه، لف ودار وقدم قائمة طويلة من العطاءات ضارباً عرض الحائط باحتياجات متلقيها الفعلية، وكأن مذهبه العشقي هو الأحق أن يتبع!..

والنتيجة،.. نساء يصرخن ليل نهار جراء وجع لا يحكى أو يقال، تعرضن له مراراً وتكراراً من رجال اختزلوا الحب في جمع الأموال، بينما يشتقن هن لدوار اللهفة وحلو البدايات.. وأزواج يقلبون طاولة الغرام على رأس من خلطت بين الوله والامتلاك، معلنين الفرار من آسر الهيام!..

وليت سوء فهم المشاعر توقف على عالم العشاق دون سواه، بل الكارثة تكمن في تطرقه إلى كافة العلاقات حد أفسدها.. فلدينا عدد غير قليل من شباب ينتمون لأسر قدمت تضحيات أبعد ما تكون عن ما يريده أبنائهم، فكانت المحصلة ضياعهم!.. وهناك صداقات راحت في خبر كان لتباين ماهية الصداقة بين طرفيها!..

وبعد كل ما قيل ويقال،.. أليس من الأولى أن نعيد حساباتنا عن هذا العالم العجيب المسمى "حب".. أن نتعلم كيفية العطاء على طريقة من نتمسك بهم في حياتنا وليس طريقتنا نحن.. فلا يوجد دليل أرشادي موثق لدنيا المشاعر، ولا قاموس معرفي للغة العشاق، فما أريده أنا من رجل عمري قد يختلف كلياً عن ما يراه هو.. وما أعطيه لأبني أو أبنتي قد لا يتناسب وحاجاتهم المعنوية.. وحتى متطلباتي في الصداقة والزمالة لا يشترط أن تتوافق مع مفاهيمهم لتلك العلاقة..

فيا كل حالم بالحب،.. لما لا ننتهز عيد الحب المصري في استعادة عافيتنا العاطفية؟!.. وبكل ما أوتينا من مشاعر نحاول ترميم علاقات أيله للسقوط بفعل الإصرار على فرض كل منا لسطوته الغرامية،.. لماذا لا نضع أنفسنا مكان الأخر، بظروفه، أفكاره، مرحلته العمرية،.. أي بمعنى أدق ننظر لذاتنا من مرآته.. وقتها فقط،.. ندرك ماهية احتياجاته الوجدانية، ونكتسب مهارة التعامل مع رغباته العشقية .. وكل عيد حب وأنا وأنت ونحن مجتمعين على مائدة عليها ما لذ وطاب من حلو المشاعر ليحظى كل منا بمذاق الفرحة على طريقته.