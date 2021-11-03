عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي بالغردقة غداً

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن (الضوي _ تقسيم ناصر) بالغردقة  وذلك يوم الخميس الموافق 2021/11/4 ، كما افاد مركز عمليات محافظة البحر الاحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن  (عمارات 2000 وحده _وعمارات880 بجوار مبارك 11) وذلك يوم السبت الموافق 2021/11/6 ، كما افاد مركز عمليات محافظة البحر الاحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن (دار المناسبات تقسيم ابو نواس _المسجد القطرى والمنطقه المحيطه به _تقسيم عرابيا) وذلك يوم  الاحد الموافق 2021/11/7م ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


ومن جانبه ، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

وفي سياق آخر، استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة.


وشدد رئيس مدينة الغردقة على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.


يذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة التي وضعتها مدينة الغردقة لتطوير المناطق السكنية القديمة والتي يعيش بها أهالي الغردقة القدامى والتي تعد من التراث .

 

الغردقة مدينة الغردقة فصل التيار الكهربائي محافظة البحر الاحمر التيار الكهربائى البحر الأحمر

ترشيحاتنا

بانوفا لصدى البلد: حق الغذاء والماء لكل فرد أصبح أكثر تعقيدا

تويوتا تقدم شاحنة التخييم تاكوما Tacozilla في معرض سيما الدولي

حل فعال لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة

صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا

تحرك مفاجئ.. آبي أحمد يزور مقر الجيش الإثيوبي .. ويزعم : قادرون على دفن أعدائنا بدمائنا

حقوق البرلمان: مصر تحول مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل في عهد الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

من هنا بدأت حكايات المرأة والساطور.. سميحة عبد الحميد قطعت زوجها في أكياس بسبب عشيقها| نوستالجيا

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

قبل القمة.. شوبير يعلن خبرا صادما بشأن شيكابالا

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ