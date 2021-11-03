صحة الدقهلية: فحص 90 ألف سيدة منذ بداية مبادرة العناية بصحة الأم

منذ بداية المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالي 90 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة التى أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور سعد مكي، فى تصريحات له اليوم الاربعاء"، أن هذه المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة داعيا جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين.

وأوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

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