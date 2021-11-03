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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون بين مياه الجيزة ومؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية

المهندس منصور بدوي
المهندس منصور بدوي

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، تزامناً مع إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وفي هذا الإطار، قال رئيس مياه الجيزة أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية لعدد (٧٥) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى (غمازة الصغرى، الأقواز ،الحي، أرض البنك، عزبة السلام) التابعة لمركز الصف بالجيزة والذي يشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد (٢٠) قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار بدوي، أن الشركة تهدف إلي فتح قنوات إتصال جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة ، لافتاً إلي أن الشركة ترحب بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ووصولاً بتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)

محافظة الجيزة حياة كريمة الجمعيات الأهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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