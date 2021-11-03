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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الخادمة وراء سرقة الذهب .. حل لغز جريمة فيلا نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بمدينة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة نجحت في حل لغز سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بمدينة كرداسة حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ الفنانة نادية الجندي بتعرضها للسرقة، وجّه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

 

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.

 

توصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.

 

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي أرشدت عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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