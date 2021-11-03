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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بفيديو مع وردة .. مكي يسخر من مارك بسبب العالم الافتراضي

صدى البلد

سخر الفنان احمد مكي من تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها  مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا) تحت اسم "ميتافيرس" .

ونشر مكي عبر صفحته الشخصية انستجرام مقطع فيديو للفنانة وردة وهي تغني علي المسرح وهو يقف امامها يصفق وعلق قائلا :" في العالم الافتراضي ".

أعلن مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس".
وقال زوكربيرغ، اليوم الاثنين، إن "فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس".


وأوضح زوكربيرغ إن فريقه البحثي صمم مستشعر لمس عالي الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتي الرقيق.

وأرجع زوكربيرغ أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس".

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي.

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