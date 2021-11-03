النائب علاء قريطم يطالب بضم الاقتصاد السرى إلى المنظومة الرسمية

طالب النائب علاء حمدى قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يطلق عليه " الاقتصاد السرى " فى المنظومة الرسمية وإعادة هيكلته وتوفيق أوضاعه بكل يسر وبلا أيه معوقات.

وقال قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الاقتصاد السرى يمثل أكثر من ٣٠ % من حجم الحركة الاقتصادية ولكنه لم يدرج فى إجمالى النشاط الاقتصادي المتداول فى البلاد نظرا لأن القائمين عليه لم يتجهوا إلى توفيق أوضاعهم سواء التجارية أو الصناعية.

وأشار النائب علاء قريطم إلى ضرورة أن تتخذ هيئة التنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات كل السبل المرنة من أجل تشجيع القائمين على الأنشطة الصناعية والتجارية غير المرخصة على الدخول فى المنظومة الرسمية.

وأوضح أن إتباع هذه السياسات الشفافة والمرنة تساعد على توفير العديد من فرص العمل وتؤدى إلى تحقيق تنمية اقتصادية كبرى.