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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على إرهابية تزود "داعش" بمعلومات أمنية

العثور على 10 صواريخ.. العراق: القبض على إرهابية تزود "داعش" بمعلومات أمنية

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

عثرت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، على 10 صواريخ نوع "نمساوي" وقنابر هاون جنوب شرق بغداد.

ووفقا لوكالة "العهد نيوز"، ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان: إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من ضبط 10 صواريخ نمساوي و4 قنبرة هاون مختلفة الانواع وصاروخ قاذفة RBG7 في منطقة (الزيتية) جنوب شرق بغداد".

ووفقا للبيان، "تم رفع جميع المواد والتعامل معها أصوليا من قبل مفارز الجهد الهندسي".

ومن جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني، إن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على إرهابية كانت تزود عناصر داعش بمعلومات عن الأجهزة الأمنية في صلاح الدين.


وقالت الخلية في بيان أنه "تاكيداً لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الإرهابية والوصول الى مَلاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء والتي أكدت دخول إحدى الإرهابيات الى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين، تم التحرك على مكان تواجد هذه الإرهابية والقبض عليها".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابية هي من العناصر التي كانت تزوِّد عصابات "داعش" بالمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم"، لافتاً الى أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

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