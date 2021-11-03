المحكمة الجزئية تقرر حبس المتهم في جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده بالساطور

أصدرت محكمة الإسماعيلية الجزئية قرارا بحبس المتهم في قضية القتل التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بطعنه لرجل بـ"ساطور" في أماكن متفرقة وعندما حاول المارة إيقافه، بدأ في التلويح بسلاح في يده لإرهابهم، ثم بدأ في الضرب على عنقه حتى فصل رأسه عن جسده، وحملها داخل كيس قمامة أسود اللون وتجول بها في الطريق العام، كما اعتدى على عدد من المواطنين آخرين في الشارع بشكل عشوائي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

غادرت أهالي قاتل عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم الشهير بدبور، مرتكب جريمة الذبح الواقعة، عصر الاثنين، وسط الكتلة السكنية بمحافظة الإسماعيلية، منزلهم، منذ وقوع الحادث.



وانتقل صدي البلد لإجراء بث مباشرا مع أهل القاتل بمنزلهم، في إطار متابعاته المستمرة عن الحادث، و تبين عدم وجودهم، علي الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية عند منطقة محل اقامتهم، تحسبا لوقوع مشاحنات مع اهل القاتل.

قررت نيابة الإسماعيلية برئاسة حسن عادل رئيس النيابة العامة بنيابة تاني وثالث الإسماعيلية، 5 قرارات في قضية ذبح شخص، علي مرأي ومسمع المارة، وسط مدينة الإسماعيلية، حبس المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم الشهير بدبور، مرتكب الجريمة 15 يوم، علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٢٨ لسنة ٢٠٢١، علي ان يراعى التجديد في الميعاد.

كانت نيابة الإسماعيلية، قررت انتداب الطبيب الشرعي إلى مستشفى الإسماعيلية العام لفحص جسد القتيل احمد محمد صديق كاملا والتأكد من البصمة الوراثية وان الرأس المفصولة لنفس الجسد قبل إصدار قرار بتسليم جثمانه لذويه والتصريح بدفنه، عصر امس.

كما قررت النيابة اخذ عينتي دم وبول من المتهم لتحليلها والتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.



وواصلت النيابة قراراتها بانتداب خبير الأدلة الجنائية لفحص الأدلة التي عثر عليها بمسرح الجريمة.



وشيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، جثمان ضحية واقعة الذبح، الذي شهدتها المحافظة، الاثنين، وسط تكبيرات ومطالب ذويه بالقصاص العادل.



واصطحب فريق من النيابة العامة، "دبور " المتهم بذبح شخص وفصل رأسه عن جسده، خلال دقائق من ارتكاب الواقعة، إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الواقعة.



جاء ذلك في حضور القيادات الأمنية ورجال النيابة العامة، حيث قام بتمثيل الجريمة بشكل كامل، بعد استماع النيابة العامة، لأقواله واقوال شهود عيان الواقعة.



وأدلى المتهم بقتل محمد الصادق، ٥٢ عام، مقيم البلابسة، بنطاق دائرة قسم شرطه ثان أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية، حول الجريمة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام أحد الأشخاص على قتل عامل ظهرًا بأحد شوارع الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة وطلب التحريات وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان".